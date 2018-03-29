MGK’dan ABD’ye Münbiç uyarısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Münbiç, Sincar, Kandil ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizleme konusundaki kararlılık vurgulandı. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs ve Akdeniz’deki menfaatlerinden taviz vermeyeceğinin altı çizildi. Bildiride şu mesajlar verildi:

- TERÖRLE MÜCADELE: PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirleri gözden geçirdik, terörün sonlandırılması için yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirdik.Türkiye’nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususunda kararlıyız.

- MÜNBİÇ’İ BİZ TEMİZLERİZ: İşgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin’de de çocuk yaştakileri silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dahil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılatıyoruz. Münbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor, aksi takdirde Türkiye’nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyecek.

- SİNCAR VE KANDİL: Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içindeyiz. Suriye’nin yanı sıra Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak Devleti tarafından önlenmesini bekliyoruz, bunun mümkün olmaması halinde ise bizzat Türkiye olarak biz engelleyeceğiz.

- KIBRIS VE EGE DENİZİ: Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Yunanistan’ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip ediyoruz. Türkiye’nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır.

Külliye’de gerçekleştirilen MGK toplantısı 4 saat 20 dakika sürdü.

Dışişleri Müsteşarı ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalçın’ın başkent Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile yapacağı görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Görüşmede ayrıca 8-9 Mart’ta Washington’da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi de bekleniyor.