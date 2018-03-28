MGK'dan yapılan yazılı açıklama: Irak, terör faaliyetlerini önlemezse bizzat Türkiye önleyecektir

Milli Güvenlik Kurulu yapılan yazılı açıklamada Irak yönetimine kritik uyarılar yapıldı.

Irak topraklarından Türkiye'ye yönelik PKK saldırılarının altı çizilerek "Irak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye’de misafir edilen ve bölgenin asli sahipleri olan yüz binlerce suriyelinin geri döndükleri yerlerde güven, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalar değerlendirilmiştir. işgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin’de de, çocuk yaştakileri silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Münbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde türkiye’nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye’nin yanı sıra, sincar ve kandil başta olmak üzere, ırak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir."