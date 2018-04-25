MHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için aday adaylığı başvuru tarihlerini açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, '24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir.' dedi.
- İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir." dedi.
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