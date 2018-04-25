Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için aday adaylığı başvuru tarihlerini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, '24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir.' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA