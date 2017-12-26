MHP 81 ilde teşkilata 'Cumhur ittifakını' anlatacak

MHP yönetimi, 18 Mart 2018'de yapılacak 12. olağan kongre öncesi teşkilat ve tabana "cumhur ittifakı" ve "seçim barajı" başta olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerini anlatmaya hazırlanıyor.

MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından 2019'da yapılacak "yerel seçimler" ile "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği" seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve 18 Mart 2018'de 12. olağan kongreyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kongre hazırlıkları kapsamında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 ilde tüm teşkilatları ziyaret etmeye başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Teşkilat ve tabana, başta 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin, partinin düşünce ve görüşlerini anlatacağız." dedi.

Teşkilatları ziyaret programını divan üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan üç veya beş kişilik ekiplerle yapacaklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"2019'a giden süreçte MHP'nin ne yapmak istediğini, ne yaptığını, hangi sebeplere dayandırdığını önce partililerimize ve tabanımıza izah edeceğiz. Karşılıklı bir bilgi alışverişi olacak. MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz içerisinde olduğunu izah edeceğiz. Şu anda planlamalar yapılıyor. Bu minval üzere MHP, ocak ve şubat aylarında bütün Türkiye'deki teşkilatlarını tarayacaktır."

"Terör ve terör örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor"

Yalçın, terörle mücadeleye verdikleri desteğe değinerek, "Bunu istişare etmeye hiç gerek yok. Bu konuda çok açık ve net bir davranış içerisindeyiz. 15 Temmuz sonrasında MHP, politikalarında birtakım değişiklikler yaptıysa bunun temel nedeni Türkiye'nin bekasıdır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını vurgulayan Yalçın, "Bu ülkenin normalleşmesi lazım. 15 Temmuz travmasından sonra henüz halledilmesi gereken birçok problemi var bu ülkenin. Malum terör örgütü ve örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor."

Yalçın, uyum yasaları veya seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin de bu normalleşmenin bir vasıtası olduğunu söyledi.