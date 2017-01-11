MHP Afyonkarahisar il yönetimi görevden alındı
MHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, genel merkez tarafından görevden alındı.
- AA
MHP Genel Merkezinden Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla gönderilen yazı ile MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel ve partinin yönetim kurulu üyelerinin görevinden alındığı bildirildi.
Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Tüzüğü'nün 62. ve 64. maddesine istinaden il yönetiminin fes edildiğini belirtti.
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