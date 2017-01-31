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MHP Bozüyük İlçe Başkanı görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Yılmaz Çevik parti genel merkezi tarafından görevden alındı.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Çevik, parti genel merkezi tarafından görevden alınarak ilçe yönetimi feshedilirken, eski yöneticilerinden Ramazan Ayva’nın kurucu başkan olarak atadığı belirtildi.

MHP Genel Merkezinin ayrıca Bilecik’te Yenipazar İlçe Başkanlığı’nı da kapatarak kurucu başkanlığa İsmail Yağar’ı atadığı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay süreci ile başlayan muhalif hareket sonrası yapılanma devam ediyor. Son olarak MHP Genel Merkezi tarafından Bilecik’te 2 ilçede parti yönetimleri feshedildi. Kapatılan ilçeler arasında Bozüyük ve Yenipazar ilçeleri yer alırken Bozüyük ikinci kez kapatılarak kurucu başkan atanmış oldu.

Yaşanan kapatma süreci ile ilgili olarak, daha önce Bozüyük’te kurucu başkanlık görevi verilen Yılmaz Çevik’in görevden alınmasına muhaliflerle hareket etmesi ve genel merkez politikalarına uymaması gerekçe olarak gösterildi.

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