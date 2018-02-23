MHP: CHP, sorumluluk üstlenen, çözüm üreten politikalardan rahatsız oluyor

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akçay, Çarşamba günü 26 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, "Anayasa'nın 67'nci maddesinde öngörüldüğü şekilde 'temsilde adalet, yönetimde istikrar' doğrultusunda milli irade hem yürütmede hem de parlamentoda daha güçlü şekilde tecelli edecektir. Daha önce yüzde 30'larla iktidar olunabilirken, şimdi seçmenden en az yüzde 50 artı bir oy almak gerekmektedir. Seçmene karşı şeffaf, dürüst ve tutarlı siyasetin önü açılmaktadır. Ülkemiz her seçim döneminde, öncesinde ve sonrasıyla kirli pazarlıkların, hile, gülle ve belirsizliklerin girdabına sürüklenmekten kurtulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akçay, CHP'nin eleştirilerine yönelik olarak, "CHP her şeye karşıdır. CHP'ye acil şifalar diliyoruz. CHP sürekli kaos, korku ve umutsuzluk pompalıyor. Hırçınlık yaparak gerilim politikası yürütmektedir. CHP milletimizle bağını koparmış; ABD'nin, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin yörüngesine girmiştir. Umutsuz siyasetçiler kampanyasına dönen CHP, partimiz ve Sayın Genel Başkanımıza saygısız ve mesnetsiz sözlerle devamlı saldırmaktadır. CHP'nin amacı, MHP'ye saldırarak Türkiye düşmanlarıyla girdiği karanlık ilişkileri, kurdukları platformları ve yaptıkları ittifakları, kurdukları cepheleri örtbas etmek için dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırmaktır" şeklinde konuştu.

CHP'nin Türkiye'nin içine girdiği yeni siyasi kulvarın parametrelerinin kodlarını bir türlü idrak edip kavrayamadığını söyleyen Akçay, "CHP, MHP'nin sorumluluk üstlenen, inisiyatif alan, sorun çözen, çözüm üreten politikalarından rahatsız oluyor. MHP'ye karşılık aşağılık kompleksine kapılmış, fesatlıktan adeta kudurmaktadır. CHP ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğunu üstlenmiyor, inisiyatif alamıyor, siyaset üretemiyor, tıkanmıştık sendromu içinde kıvranıyor" dedi.

Akçay şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde merdiven altında siyaset yapmanıza gerek yok. Açık, tutarlı, delikanlı olun. Kurun ittifakınızı, alın boynunuzun ölçüsünü. CHP hala koalisyon ve baraj kavramları üzerinden fikir üretmeye çalışıyor. 7 Haziran sonrasında koalisyonun faziletlerinden bahsederken, şimdi koalisyon diyerek ittifakı kötülemeye başladınız. Hatırlarsanız bu CHP bize koalisyon teklif edip, Sayın Genel Başkanımıza başbakanlık bile teklif etmişlerdi. Asıl ahlaksız teklif budur."

Çeyiz yardımı hatırlatılarak, erken seçim iddialarına ilişkin soru üzerine Akçay, "Buna ilişkin düzenlemeler torba yasalarda yapılmıştı. Zaten yapılan konular bunlar. Erken seçim yatırımı olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin de Akçay, "Bunu sadece Maliye politikası, özelleştirme olarak değerlendirmemek lazım. Şeker fabrikalarının özel bir önemi vardır. Cumhuriyetin kalkınmasının temel taşlarından birisidir. Çiftçiyi, üreticiyi ilgilendiren boyutu var. Çiftçinin, mühendisin haklarını koruyacak, bu fabrikaların etkin ve tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak bir düzeni tesis etmektir" diye konuştu.