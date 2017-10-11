MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Kerkük, bugünün Çanakkale'sidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Kerkük, bugünün Çanakkale'sidir. Çanakkale'yi geçilmez kılıp destan yazan bu toprağın çocukları, şimdi de Kerkük topraklarında destan yazmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Türkmenleri bölgeden göndermeye yönelik adımlar attığını belirterek, Türkiye'nin bu tavır karşısında gereken cevabı vereceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini zayıflatmaya çalışan şer odaklarının Barzani'yi kullandığına işaret eden Adan, şöyle devam etti:

"Türkiye perşmergebaşıyla yıpratılmak isteniyor. Büyük Akif'in 'rezil istila' diye nitelediği, dünyanın yedi ikliminden kalkıp Gelibolu'ya dayanan rezil ortaklık, şimdi Kerkük'e gözünü dikmiştir. Kerkük, bugünün Çanakkale'sidir. Çanakkale'yi geçilmez kılıp destan yazan bu toprağın çocukları, şimdi de Kerkük topraklarında destan yazmaya hazırdır."

Adan, dünün işgalci üniformasına sığınan peşmergenin bugün sözde referandum zaferini, elinde İsrail bayrağıyla kutladığını vurgulayarak, Türkiye'nin kurulan bu tezgahı en kısa sürede bozacağını bildirdi.

Kerkük'ün ezelden beri Türk olduğunu ve öyle kalacağına belirten Adan, şunları kaydetti: