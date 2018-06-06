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MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: Bu çok samimi bulunmayacak bir davranıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, 'Mehmetçiğin ayağına taş değse sızlayacak yürekler Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK'lıların sözcüleriyle bir arada yürümeyi seçiyorlarsa bu çok samimi bulunmayacak bir davranıştır.' dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "Mehmetçiğin ayağına taş değse sızlayacak yürekler Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK'lıların sözcüleriyle bir arada yürümeyi seçiyorlarsa bu çok samimi bulunmayacak bir davranıştır." dedi.

Depboylu, seçim çalışmaları kapsamında Germencik ilçesindeki esnafı ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Germencik Belediyesi Kent Meydanı Kültür Evi'ne geçen Depboylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kandil operasyonuna ilişkin sözlerini eleştirdi.

Özel'in, Kandil'de PKK'lıların kalmadığı bilgisini nereden öğrendiğinin merak konusu olduğunu söyleyen Depboylu, "HDP'li yol arkadaşlarından mı öğrendiler. O da merak konusu ancak Özgür Özel'in PKK ile ilgili veya PKK'nın sözcüsü HDP ile ilgili gündem yaratması ya da askerlerimiz üzerinden göndermeler yaparak onların gösterdiği fedakarlığı ve minnettar kalacağımız canını feda ederek vatanı korumak üzere çıktıkları yolda itibarsızlaştırmalarını kınıyoruz." dedi.

Depboylu, Özel'in konuşmasında "Askerin ayaklarına taş değsin yüreğim sızlar" dediğini ama gerçekte ne kadar samimi olduğunu merak ettiklerini ifade etti.

Depboylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mehmetçiğin ayağına taş değse sızlayacak yürekler Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK'lıların sözcüleriyle bir arada yürümeyi seçiyorlarsa bu çok samimi bulunmayacak bir davranıştır. Mecliste görev yaptığımız sürece CHP ile HDP'nin kol kola ortak önergelerle birbirlerine destek vererek yürüdüklerini biliyoruz. Zaten ne kadar fikir birlikteliğinde oldukları seçim beyannamelerinden belli."

Milli bekayı teminat altına alacaklarını aktaran Depboylu, ne kadar heveslenirlerse heveslensinler Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece bunların hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi. 

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