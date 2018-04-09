MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan AA'ya ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret ederek, Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ve Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ile görüştü.

Gündeme ilişkin açıklama yapan Kalaycı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sağlıklı bir şekilde geçişini sağlayacak altyapıyı hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Milli Mutabakat Komisyonu'nun yeni sisteme geçişe yönelik uyum çalışmalarında önceliği seçim ittifakları ve güvenliğine verdiklerini belirten Kalaycı, "Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Seçimde uygulanabilmesi için değişikliklerin bir yıl öncesinden yapılması gerekiyor." dedi.

Seçim ittifaklarının Türkiye açısından yeni bir konu olmadığının altını çizen Kalaycı, "Hemen hemen her seçimde ittifaklar yapılıyordu. Ama kanuna karşı, hile yoluyla. Çünkü darbe döneminin Siyasi Partiler Kanununda ittifakları yasaklayan hükümler vardı. Özellikle de MHP ve MSP'nin önünü kesmek için darbecilerin kanuna koyduğu engeller vardı." diye konuştu.

Bu ittifaklarda partilerin aldığı oyun belli olmadığını ve Hazine yardımından istifade etme imkanlarının bulunmadığını belirten Kalaycı, yeni düzenlemeyle bu mahsurları ve yasakları ortadan kaldırdıklarını, daha şeffaf ve meşru bir seçim ittifakı yapılabilmesinin önünü açtıklarını söyledi.

Kalaycı, bu düzenlemenin demokratikleşme yönünden de çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ana muhalefet partisinin seçim ittifakına yönelik "milletvekilliği ve oy hırsızlığı, siyasi yankesicilik" şeklinde hakarete varan eleştirilerine de değinen Kalaycı, CHP'nin 2007 ve 1991 yılında ittifak yaptığını anımsattı.

"Terör örgütü PKK'nın tehdidini kırmaya yönelik"

Sandık güvenliği ve mühürsüz oylar konusunda getirilen tedbirlere ilişkin eleştirileri de "haksız" ve "yersiz" olarak niteleyen Kalaycı, "Tamamen terör örgütü PKK'nın tehdidini kırmaya yönelik alınan tedbirler. Maalesef CHP eleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, sandık güvenliği konusundaki teknik düzenlemeyi anlattı.

Mühürsüz oy pusulası ve zarflar meselesinin bilinçli bir şekilde, tamamen saptırıldığını vurgulayan Kalaycı, şunları söyledi:

"Önemli olan seçmenin oy verme hakkını kullanmış olması. Benim ne kabahatim var sandık kurulu mühür başmamışsa. Parti olarak sandıklara hakim olduğun müddetçe hiçbir hile yapılamaz. Orada neticede senin temsilcin var.

1984 yılından beri hem zarflar hem oy pusulaları filigranlı. Bunu bile CHP yeni getiriliyormuş gibi, 'mühürsüz zarfları, pusulaları saymak için altyapı hazırlıyorlar' gibi bir değerlendirme yapmış muhalefet şerhinde. Niyeti bozuk CHP'nin. Samimi değil. Biraz sokağa oynuyor. Çok açık ifade ediyorum, bir katkı verme çabası olmadı."

"Bizim arzumuz çıksınlar"

Kalaycı, CHP'nin ittifak görüşmelerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin, İP'nin, HDP'nin zaten bir iş birlikleri var. Eylemlerinde ve söylemlerinde net olarak görüyoruz. Biz de çağrıda bulunuyoruz, bu yaptığınız örtülü ittifakı buyurun seçmenin karşısında da yapın. Seçime giderken ittifakla ilgili bu düzenlemeden siz de yararlanın. 'İttifak kuracaksanız, kurun' diyoruz. Zaten var olan ittifakınızı millet açık bir şekilde görsün. Bu anlamda tabi ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Yok 'ilkeler ittifakı' diyorlar, yok başka ittifak diyorlar. Genel Başkan Yardımcısı Demirtaş'ı ziyarete gidiyor. Bizim arzumuz çıksınlar, zaten öteden beri iş birliği, ittifak yaptıkları HDP ve İP ile beraber milletin huzuruna da çıksınlar."

"Gönüllü ittifak"

MHP'nin baraj sorunu olduğu iddialarına değinen Kalaycı, "Kesinlikle MHP'nin baraj sorunu yok. Diyoruz ki MHP bu seçimlerde tarihi rekor kıracak. Bunda da çok iddialıyız." dedi.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde "gönül ittifakı" yapacakları söylemlerini de hatırlatan Kalaycı, mevzuat olarak yerel seçimlere yönelik bir ittifak düzenlemesi yapmadıklarını söyledi.

Kalaycı, "Biraz da işin zorluğundan. Ülke genelinde yerel seçimlerde ittifak yapabilmenin mevzuat olarak alt yapısını hazırlamak uygulama açısından mümkün olamayacağı kanaatine vardık. Onu ayrık tuttuk, yerel seçimleri. AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifaka yönelik şu ana kadar resmi anlamda bir görüşme yok." diye konuştu.

Kalaycı, yerel seçimlerde halkın zaten doğal bir ittifakının söz konusu olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik bir Cumhur ittifakımız var AK Parti ile aramızda. Herhalde her iki parti de yerel seçimlerde bu ittifakın ruhuna uygun bir davranış sergiler. Olması gereken bu. Her iki parti de mutlaka o ittifaka, Cumhur ittifakına zarar vermeyecek bir davranış içerisinde gerekli tedbirleri alır."

"Niye oylar azalsın?"

"AK Parti-MHP yakınlaşması Doğu ve Güneydoğu'da Kürt oyları azalttı" iddialarına da değinen Kalaycı, bunun Cumhur ittifakına nifak sokmak ve bu ittifakı itibarsızlaştırmak isteyen fitne fesat yayan kesimlerin ifadeleri olduğunu söyledi. Kalaycı, şunları söyledi:

"MHP ile ittifaktan dolayı Doğu, Güneydoğu'da niye oylar azalsın. Yarın seçimde nasıl olsa ittifaklarda partilerin kendi oyları görülecek. Doğu, Güneydoğu'da MHP'nin oylarında patlama olacak. Orada huzur, can güvenliği sağlandıktan sonra insanımız elbette ki AK Parti gibi, MHP gibi partileri seçecek. Bunu görebiliyoruz."

Kalaycı, partisinde ve ilçe teşkilatlarında yönetici olan birçok Kürt kökenli vatandaş olduğunu belirterek, MHP'nin önünü kesmek amacıyla "MHP Kürtler'e karşıymış" gibi bir propaganda yürütüldüğünün altını çizdi.