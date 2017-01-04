MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kaya’nýn istifasý kabul edildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Baþkan Yardýmcýsý Atilla Kaya’nýn istifasýnýn kabul edildiðini açýkladý.
- ÝHA
MHP Genel Merkezinden yapýlan yazýlý açýklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Atila Kaya, Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden istifa etmiþtir. Ýstifasý Genel Merkezimizce kabul edilmiþtir” denildi.
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