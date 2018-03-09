MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: CHP Grup Başkanvekili Özel'in açıklaması yalandır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün "MHP seçim güvenliği raporumuzu talep etti" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ne parti grubumuzdan ne de Genel Merkezimizden, CHP'nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin seçim güvenliği bahanesiyle, seçim ittifaklarına giden süreci sabote etme çabasında olduğunu savundu.

CHP'nin bu çerçevede hesaplarını engelleyen, planlarını bozan MHP aleyhine algı çalışmalarına başladığını ifade eden Semih Yalçın, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün 'MHP seçim güvenliği raporumuzu talep etti' şeklindeki açıklaması yalandır. Ne parti grubumuzdan ne de Genel Merkezimizden, CHP'nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir. Bilindiği üzere seçim güvenliği konusunda siyasi partilerden ve dolayısıyla MHP'den de randevu isteyen CHP'nin bu talebi de partimiz tarafından geri çevrilmiştir. CHP'nin iktidar partisiyle yaptığı görüşme tamamen AK Parti'nin demokratik kararıdır. CHP'nin görüşme talebinin partimiz tarafından geri çevrilmesi de aynı ölçüde demokratik ve olağan bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın ayrıca, AK Parti'nin saygıyla karşıladıkları kararının MHP tarafından farklı algılanmadığını belirterek, şunları kaydetti: