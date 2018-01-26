MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık." dedi.

Partisinin Beykoz İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın, Beykoz'un sorunlarını Meclise aktarmak durumunda olduklarını belirterek, konuyu takip edeceklerini, bunun orman arazisi, 2B meselesi değil can meselesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların yıllardır devletle olan ilişkilerini sürdürdüğünü ve devletin görevinin vatandaşı memnun etmek olduğunu belirten Yalçın, "Vatandaş yıllardır bir alanda oturmuş. Daha önce burası orman vasfında değerlendirildi, sonra çıkarıldı, sonra yine orman oldu. Vatandaşın haberi yok. Bu esnada yol gelmiş, köprü gelmiş, asfalt gelmiş. Siz devletle olan münasebetlerinizi sürdürüyorsunuz. Belediye otobüsü geliyor, adrese fatura geliyor. Burada en suçsuz olan vatandaştır. Vatandaş hiçbir şekilde bir yerden bir şey gasp etmiyor." diye konuştu.

Beykoz'un Yenimahalle ve Tokatköy mahallelerindeki tapu tahsis belgeleri ve tapu kadastro sıkıntılarını ilgili kişilere aktaracağını ifade eden Yalçın, "Vatandaş burayı yuva yapmış. Yuva, yurt demek, yurt demek namus demektir. Biz kime kimin malını satmaya çalışıyoruz? Size namus sözü veriyorum, taleplerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde anlatacağım." dedi.

"Bu vatana hep beraber sahip çıktık"

Semih Yalçın, şöyle konuştu: