MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık.' dedi.
- AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık." dedi.
Partisinin Beykoz İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın, Beykoz'un sorunlarını Meclise aktarmak durumunda olduklarını belirterek, konuyu takip edeceklerini, bunun orman arazisi, 2B meselesi değil can meselesi olduğunu söyledi.
Vatandaşların yıllardır devletle olan ilişkilerini sürdürdüğünü ve devletin görevinin vatandaşı memnun etmek olduğunu belirten Yalçın, "Vatandaş yıllardır bir alanda oturmuş. Daha önce burası orman vasfında değerlendirildi, sonra çıkarıldı, sonra yine orman oldu. Vatandaşın haberi yok. Bu esnada yol gelmiş, köprü gelmiş, asfalt gelmiş. Siz devletle olan münasebetlerinizi sürdürüyorsunuz. Belediye otobüsü geliyor, adrese fatura geliyor. Burada en suçsuz olan vatandaştır. Vatandaş hiçbir şekilde bir yerden bir şey gasp etmiyor." diye konuştu.
Beykoz'un Yenimahalle ve Tokatköy mahallelerindeki tapu tahsis belgeleri ve tapu kadastro sıkıntılarını ilgili kişilere aktaracağını ifade eden Yalçın, "Vatandaş burayı yuva yapmış. Yuva, yurt demek, yurt demek namus demektir. Biz kime kimin malını satmaya çalışıyoruz? Size namus sözü veriyorum, taleplerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde anlatacağım." dedi.
"Bu vatana hep beraber sahip çıktık"
Semih Yalçın, şöyle konuştu:
"İstenirse her şey çözülür. Gerekirse kabul edilebilir bir rayiç bedel uygulanır. Benim evimi bana tekrar nasıl satarsınız? Böyle bir şey olur mu? Bunun devletin ve milletin hak hukukunu koruyacak bir seviyede olması lazımdır. Devlet vatandaş uzlaşmasının sağlanması lazımdır. Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık. Allah muhafaza işgal ediliyorduk, değil mi? O zaman kim tapudan bahsedecekti. Zamanında İstanbul bizim için kızıl elmaydı. 15 Temmuz'da elimizden kayıp gidiyordu. Bu vatana hep beraber sahip çıktık. Bu topraklar namus konusudur. Burada devleti yöneten irade alicenaplığını göstermelidir. Vatandaş işgalci olamaz, bunu reddediyorum."
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