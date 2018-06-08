MHP Genel Başkanı Bahçeli: 24 Haziran yeni bir doğuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Konya Merkezli Bölge İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bölge toplantısının parti, millet, gelecek ve ülke adına hayırlara vesile olmasını diledi.

"Cumhur İttifakı, millet aklı, Türkiye'nin teminatı. Aklımız sizlerle, aklımızda hep Türkiye. Sevdamız millet, sedamız devlet ve seslenişimiz ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullanan Bahçeli, 24 Haziran seçimi öncesi Konya'da güçlerine güç ve heyecanlarına heyecan kattıklarını söyledi.

Anket şirketlerine tepki

Bahçeli, 24 Haziran seçimine 16 gün kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"24 Haziran, yeni bir doğuştur. 16 gün sonra Türkiye, tarihi bir seçim yapacaktır. Milli irade, geleceği hakkında karar verecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimleri, huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacaktır. Ya beka deyip beraberliğimizi teyit edeceğiz ya da belaya davetiye çıkarıp bozgunumuzu tescil ettireceğiz. Türkiye’nin geleceğini perdelemek istiyorlar. Türk milletini zulümle pençelemenin peşindeler. Soruyorum sizlere: 24 Haziran gelip çattığında Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Vatana, millete, bayrağa ön şartsız destek verecek misiniz? Daha güçlü ülke, Meclis ve demokrasi için MHP'ye 'Evet' diyecek misiniz? Allah nazardan saklasın. Bu 'Evet'ler yalancının sahtekar anket şirketlerini mahvu perişan edecektir. MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaktır.

Öyle haller var ki melekler bile imrenir. Öyle haller vardır ki iblis bile iğrenir. Algı ve ayak oyunlarıyla mili iradeyi çarpıtmaya, milletimizi aldatmaya heves ve tevessül eden satılık anketçilerden sanıyorum iblis bile iğrenecek duruma geldi."

"Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek"

Hiçbir dava adamının günübirlik yaşayamacağına dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye düşmanlarına sonuna kadar direneceğiz. Türk ve İslam'a şaşı ve soğuk bakan kim varsa karşılarında yer alacağız.MHP, millet ve devletiyle bütündür. Biliniz ki hayra, Hakk'a, halka ve hakikata hizmet eden MHP, Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek verecek kalp atışı, gönül ve dava ateşidir. MHP, Türkiye'nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrardan yorumlamıştır."