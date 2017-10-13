MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD ile yükselen gerilimin düşürülmesi temennimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk milletinin kaderinin tarihin her döneminde bağımsızlık olduğunu, bu kaderin gölgelenmesinin, karalanmasının, kiralanmasının ve leke tutmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Türkiye'nin müstemleke bir ülke olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"(Türkiye) Müstevli hesaplara kurban edilmeyecek, mütecaviz emellere teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir. Zulüm ve imha cephesi ne kadar cani ve ceberut olsa da, milli varlığımızın azameti, milli ruhumuzun asaleti hepsini ezmeye yetecektir."

Bahçeli, 19. yüzyılda yabancı sefirlerin şımarıklığı, sömürge valisi edasıyla görev yapmalarının milli hafızalarda derin bir iz ve yara bıraktığına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Hayalen tasavvur edemediğimiz ne varsa bir dönem maalesef başımıza gelmişti. Bunun tekrarı yaşanmayacaktır. Güvence Türk milletidir. Bir devleti temsilen ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar mütekebbir değil, her şeyden önce haysiyetli ve hürmetkar olmalıdır. Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir. Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır. Türkiye azar yiyecek, aza kanaat edecek, hiddet ve şiddetle, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olamayacaktır."