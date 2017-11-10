MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'dir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seneler geçip asırlar birbirini kovalasa da milletimiz, mazlum toplumlar ve vicdan sahibi her insanımız aziz Atatürk'e müteşekkirdir.' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin kurucusu, milli mücadelenin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 79. yılında saygıyla yad edildiğini belirtti.
Atatürk'ün büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir. Onda, karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır. Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğme hali hiç yoktur."
"Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur." ifadesini kullanan Bahçeli, harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmenin onun marifeti ve muzafferliği olduğunu kaydetti.
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"
Atatürk'ün önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihver olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Bu itibarla Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’dir. Seneler geçip asırlar birbirini kovalasa da, milletimiz, mazlum toplumlar ve vicdan sahibi her insanımız aziz Atatürk'e müteşekkirdir. Bu düşüncelerle aziz şehitlerimizi, kurucu kahramanları, kurtuluşumuzun mümtaz neferlerini rahmet, minnet, şükran hislerime anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ebediyete irtihalinin 79. yıl dönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milli eserlerinin, kutlu mirasının sonsuza kadar yaşatılacağını, bu konuda en büyük güvencenin Türk milleti olduğuna içtenlikle inanıyorum. Bizzat demişti ki 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir.' Türk ve Türkiye sevdalıları çok şükür bu sadakattedir. Naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve ilanihaye payidar kalacaktır. Ne Mutlu Türk'üm diyene."
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