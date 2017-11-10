MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin kurucusu, milli mücadelenin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 79. yılında saygıyla yad edildiğini belirtti.

Atatürk'ün büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir. Onda, karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır. Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğme hali hiç yoktur."

"Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur." ifadesini kullanan Bahçeli, harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmenin onun marifeti ve muzafferliği olduğunu kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Atatürk'ün önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihver olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: