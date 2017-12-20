MHP Genel Başkanı Bahçeli: BMGK ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yarın yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD'nin hayasız ve hukuksuz Kudüs kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır. Yarın, 'Barış İçin Birlik' formatında oylanacak tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır."