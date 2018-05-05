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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir. Hafta içi FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım. (Millet İttifakı) neyiniz milleti temsil etmektedir ki ittifakınız millet olsun? Millet değil zillet, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür"

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