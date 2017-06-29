MHP Genel Başkanı Bahçeli MYK sonrası yazılı açıklama yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin MYK toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'yi desteğinden dolayı sert bir dille eleştirirken Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik tavrına da 'ilkelliktir' dedi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

ABD'NİN YAPTIĞI ART NİYETİN İLANIDIR

Bir yanda PKK, diğer yanda YPG; bir tarafta IŞİD, diğer tarafta FETÖ adeta Türkiye’yi çevrelemiş ve çembere almışlardır.

Suriye’nin Afrin kentinden güney sınırlarımıza yönelik terör örgütü PYD-YPG tarafından açılan ateş, buna karşılık Türk topçusunun anında misilleme yapması, üstelik sınırlarımız boyunca sıcak temasın artıyor olması Türkiye açısından alarm verici niteliktedir.

ABD’nin YPG’yi alenen silahlandırarak Türkiye düşmanlarına destek vermesi bir başka hazin, hasmane ve hüsran verici gelişme olarak karşımızdadır.

Müttefiklik ilişkisiyle karşılıklı sorumluluk içinde olduğumuz ABD’nin terör örgütleriyle aynı hizada bulunması talihsizlik olduğu kadar esef ve endişe verici bir handikaptır.

ABD’li Savunma Bakanı’nın PYD-YPG’yle kurulan gizemli ve gizil diyaloğu ‘bir tercihten değil, zorunluluktan kaynaklandığını’ söylemesi, acizliğin itirafından ziyade art niyetin ifade ve ilanıdır.

KIBRIS ŞEHİT EMANETİDİR

Kıbrıs şehit emanetidir, Kıbrıs Türk’tür, aksini düşünmek Rum tezlerine, haçlı heveslerine hizmet ve gözü kapalı şekilde tamam demektir.

Hiçbir vatan ve millet sevdalısı da böylesi bir savrulmaya onay vermeyecektir.

ALMANYA'NIN TAVRI ANTİ DEMOKRATİK BİR İLKELLİKTİR

Diğer yandan 7-8 Temmuz’da Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak G-20 zirvesi öncesi Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazımsız ve nezaketsiz üslupla temelsiz eleştirilere maruz kalması da çirkinlik ve anti demokratik bir ilkelliktir.