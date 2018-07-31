Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “liderimiz Devlet Bahçeli” ifadesiyle ilgili, “Eğer yuhalama başlarsa bunun altından İP kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaretinin ardından, İP’li Aydın’ın sözünün hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama veya dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse, çok büyük hataya düşmüşlerdir.” “Kasıtlı olduğunu düşünüyor musun?” sorusunu da Bahçeli, şöyle cevapladı: “Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İP kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler.”‘İP’den bazı kopmalar olabileceği ve MHP’nin kapısının yeniden çalınabileceği” iddialarıyla ilgili de Bahçeli, “Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadının dili görenleri hayrete düşürdü

Kadının dili görenleri hayrete düşürdü

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA