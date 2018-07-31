MHP Genel Başkanı Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaretinin ardından, İP’li Aydın’ın sözünün hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama veya dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse, çok büyük hataya düşmüşlerdir.” “Kasıtlı olduğunu düşünüyor musun?” sorusunu da Bahçeli, şöyle cevapladı: “Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İP kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler.”‘İP’den bazı kopmalar olabileceği ve MHP’nin kapısının yeniden çalınabileceği” iddialarıyla ilgili de Bahçeli, “Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır” dedi.