Bahçeli: Kim ki çocukların hakkını imha etmeye kalkıyorsa anasından doğduğuna pişman edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasının başlangıcında çocuk istismarı konusuna değinerek sapıklara büyük tepki gösterdi. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

"Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim. Çocuklara sahip çıkmazsak medeniyetimizle övünmeye hakkımız kalmaz. Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir. Bunlara hayat haram edilmelidir. Kim ki çocukların hakkını hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da darağacına gönderilmelidir. Kimi olursa olsun sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

CHP Parti Meclisi'ne seçilen bir kişinin “hiçbir şeyden iğrenmedim şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden iğrendiğim kadar” sözünü ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki sevseler de sevmeseler de şehitler ölmez vatan bölünmez. Bayrak inmez ezan dinmez. Bunlar YPG’ye meftun PKK’ya vurgun şehitlere suskundur. Bunların Atatürk’le yolları ayrılmış, kimisi Pensilvanya’ya kimisi Kandil’e kimisi de PKK/PYD üzerinden Washington’a dümen kırmıştır. Afrin’e Türk askeri girecek ve ay yıldızlı bayrağı gururla çekecektir. Bundan kaçış yoktur. Bundan kurtuluş da yoktur.

ESAD BUGÜNE KADAR NEREDEYDİ?

Afrin Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir. Bu nasıl bir çarpıklıktır. Esad kendi topraklarından milli bekamıza yönelen terör tehdidiyle başa çıkmak için herhangi bir irade göstermiş değildir. Esad’ın PKK PYD ile birlikte Türkiye’ye karşı Afrin’de tavır alması felakete açık çek verecektir. Esad bugüne kadar neredeydi. Neden tepki göstermedi. Türkiye Afrin’de bir savaşın tarafı değildir. Terörle haklı bir mücadelenin içindedir.

ABD VE NATO

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte peş peşe yapılan çelişkili açıklamalar kuşkularımızı daha da tetiklemiştir. ABD Savunma Bakanı, PKK ve YPG’yi ayırıp çatıştırma teklifi yapmıştır. Bu durum ABD’nin devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaştığının göstergesidir. ABD savunma balkanı asla kabul edilmeyecek tuzaklarla dolu bir teklifin tarafı haline gelmiştir. NATO terör örgütlerine karşı sesini yükseltmeli safını belirlemelidir. Bu şartlar altında kötü günümüzde yanımızda olmayan NATO’yu iyi günümüzde ne yapalım."