MHP Genel Başkanı Bahçeli: Suriye'nin geleceğinde Esed yer almamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, Türk milletinindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yer almaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib'e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir." dedi.

Bahçeli, "Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye'de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehal teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur." şeklinde konuştu.