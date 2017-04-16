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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu, çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır." değerlendirmesini yaptı. 
 

BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan MHP lideri Bahçeli ayrıca 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yıldırım'a ve AK Parti'ye teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

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