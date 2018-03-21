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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den kurultay teşekkürü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 12'nci Olağan Kurultayı'nın tamamlanmasının ardından parti teşkilatlarına teşekkür mesajı gönderdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdürecektir. Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır" dedi.

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