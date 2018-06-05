MHP Genel Başkanı Yardımcısı Adan: Milletin oy pusulası da gönül pusulası da Cumhur İttifakı'ndan yana

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan, "Biliyoruz ve bizzat insanımızla sahada kucaklaşırken müşahede ediyoruz ki Türk milletinin oy pusulası da gönül pusulası da milli ve yerli olandan yani Cumhur İttifakı'ndan yanadır." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 24 Haziran'da geleceğini şekillendirecek bir hamleyi hayata geçirmek üzere olduğunu, milletin hakikati göreceğini ve ona göre kararını alacağını belirtti.

"Türk milliyetçiliğinin sancaktarı" olan MHP'nin her şeyden önce milletin kararına, isteğine, yani demokrasinin temel çekirdeğine sonuna kadar saygılı olduğunu vurgulayan Adan, Türklerin asırlar boyu Ergenekon alevlerinde pişen, tarih boyu dövülerek çelikleşen iradesinin asla yanlış yapmayacağını en iyi bilenlerin yine Türk milliyetçileri olduğunu ifade etti.

Adan, "Biliyoruz ki bu toprağın çocukları dün bütün çağlara damgasını vurmuştur; bugün de doğru kararın altına mührünü basacaktır. Biliyoruz ve bizzat insanımızla sahada kucaklaşırken müşahede ediyoruz ki Türk milletinin oy pusulası da gönül pusulası da milli ve yerli olandan, yani Cumhur İttifakı'ndan yanadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kararı MHP'nin içinde bulunduğu saftan yana olduğunu değerlendiren Adan, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'de kendi adına tarihi boyunca refleks göstermiş olan, vatanı bekleyen tehlikeleri çok önceden sezerek ona göre tavır alan siyasal yapı Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Güncelin bilgileriyle, kadim bilgeliği birleştiren, analiz yeteneğiyle arifçe bir feraseti mezceden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu özelliğiyle dostun da düşmanın da ittifak ettiği bir isim olarak tarihe kaydedilmiştir. Dolayısıyla MHP, Türk milleti için güven demektir. Milletimiz çok iyi bilmektedir ki MHP bir ortaklığın içindeyse, o muhakkak memleket hayrına olacak bir iştir."

"MHP, Muharrem İnce gibilerle yan yana gelmez"

Adan, ayrıca "Milliyetçi Hareket Partisi, katliam ve kalkışma emri veren Selahattin Demirtaş'a tahliye çığlıkları atanlarla aynı safta olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Kürt sorunu çözülürken kırmızı çizgi olmasın.' diye PKK'ya teslim olmayı vaat eden Muharrem İnce gibilerle yan yana gelmez." açıklamasını yaptı.

MHP'nin, seçim programına Afrin'i geri alacaklarını eklemiş olan HDP'lilerle aynı çizgide buluşup, "Afrin Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçası." diyenlerle, "Afrin karşılığında ne verdiniz?" diyerek şehit kanını ticari araç gibi gören stratejik körlerle ve Afrin'de çarpışan bir generalin apoletlerini sökme vaadinde bulunanlarla aynı ittifakta bulunmayacağını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"MHP'nin içinde bulunduğu yer, bu memleketin selameti için saf tutanların, ayrılıklarını değil, asgari müştereklerini ön plana çıkarıp kucaklaşanların yeridir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı önerirken de referans noktası, İstiklal Harbi'ni veren kurucu milli Meclisimizin hürriyet aşığı tavrı ve omuz omuza duruşudur. MHP'nin oy oranları ile alakalı komik sayılar telaffuz ederek partimizde yara açabileceklerini zannedenler çok acı biçimde yanıldıklarını anlayacaklardır."