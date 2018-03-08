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MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP'nin 'seçim güvenliği' adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz

MHP Grup Başkanvekili Akçay, 'MHP olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin 'seçim güvenliği' adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz' dedi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin görüşme talebini reddetmeleriyle ilgili, "MHP olarak, Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin 'seçim güvenliği' adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, "seçim güvenliği" adı altında kurduğu heyetin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıkladı.

MHP'nin, "Cumhur İttifakı"nın ilke ve prensiplerine bağlı hareket ettiğini belirten Akçay, "Bu nedenle CHP'nin 'seçim güvenliği' adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP, 'seçim güvenliği' adı altında yaptığı görüşmelerle, kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Akçay, şunları kaydetti:

"Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP'den randevu talep etmiştir. CHP çözüm yerine kaos üretmeye çalışıyor. CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'Teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP, bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır.

CHP'nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettik. CHP 'seçim güvenliği' heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. MHP olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. AK Parti'nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır."

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