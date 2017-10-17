MHP Grup Başkanvekili Akçay: Taşeron FETÖ, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz'un aynı zamanda Türkiye'yi işgal girişimi olduğunu belirterek, "Tehdit devam ediyor. Taşeron FETÖ'nün sahipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerini, aşiretleri destekleyerek Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini tehdit etmeye devam ediyor." dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, OHAL'in, 19 Ekim Perşembe saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi üzerinde konuştu.

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından, FETÖ ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadele yürütülmesi için 21 Temmuz 2016'da TBMM'de kabul edilen OHAL'in 5. kez uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüştüklerini dile getiren Akçay, 15 Temmuz'un bir milat olduğunu, hiç kimsenin 15 Temmuz yaşanmamış gibi hareket edemeyeceğini söyledi.

Erkan Akçay, 15 Temmuz'da ülkeyi, sonu belirsiz mecralara sürükleyecek bir darbe girişimiyle ve terör saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Emperyalist küresel projeye "dur" dediklerini vurgulayan Akçay, "15 Temmuz bir şaka, bir oyun, bir tiyatro, bir senaryo değildi, kontrollü darbe hiç değildi. Devletimiz taşeron bir terör örgütü tarafından ele geçirilmek istendi. 14 Temmuz 2016'da adeta kaos sarmalının girdabına girmeye başlayan Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra, 14 Aralık 2016'da El Bab'da 55 sorti yaptığını, 7 ay 5 gün süreyle Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdiğini; 8 Ekim'den beri İdlib operasyonunu sürdürdüğünü unutmayalım." diye konuştu.

"103 belediyenin 94'üne kayyum atandı"

Yiğitalp, 2015'ten beri partilerinin yönetiminde olan 103 belediyenin 94'üne kayyum atandığını söyledi.

15 Temmuz sonrasında OHAL süresince, 112 bin 119 kişinin görevinden alındığını, sözleşmelilerle birlikte görevinden alınan kamu çalışanı sayısının 150 bini aştığını ifade eden Yiğitalp, "OHAL'de kadın cinayetlerinde artış oldu, 7 bin 500 sağlık çalışanı işinden atıldı, 50'ye yakın insan intihar etti. Meslek odaları ve sendikalara baskılar arttı, hatta bazılarına kayyumlar atandı." diye konuştu.

Yiğitalp, "İstediğiniz yasayı çıkarabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki, OHAL'i neden istiyorsunuz? Çünkü, OHAL ile oluşan ve oluşabilecek insanlık suçlarının üstünü kapatmak ve kendinizi korumaya almak istiyorsunuz." ifadesini kullandı.