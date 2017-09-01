MHP Grup Başkanvekili Akçay: Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisinde yapılır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen programda partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Akçay, programda yaptığı konuşmada, dünyada bayram günü zulüm, katliam yaşayan Müslüman toplulukların bulunduğuna işaret ederek, bu zulmü yapanlara Türk devletinin atacağı tokadın çok sert olacağını söyledi.

Bazı emperyalist güçlerin ara bozucu faaliyetler içinde olduğunu kaydeden Akçay, "Gönül yakınlığımız olan Arakan Müslümanlarının bu bayram günlerinde yaşadıkları katliamlar ve zulümler bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Etrafımızda yaşanan hadiselere baktığımızda maalesef Müslüman’ın Müslüman ile problemli hale getirildiğini görüyoruz." dedi.

Irak'ta referandum tartışmaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirmek istediği referandumun da fitnenin yapı taşlarından birini oluşturduğunu söyleyen Akçay, "Türk milleti olarak önümüzdeki yakın süreçte çok daha sıcak günlere hazır olmamız gerekmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tutumu protesto ediyoruz. Kesinlikle Irak’taki bir referandumu, hele hele bir Türkmen kenti olan Kerkük'ü de içine alacak olan bir referandumu asla kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

"Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisinde yapılır"

Meral Akşener ve Koray Aydın'ın kuracağı partiyle ilgili tartışmalara değinen Akçay, henüz partinin kurulmadığını hatırlatarak, "İsim konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken ritüellerle, işaretlerle anlaşamayacakları şimdiden bellidir." dedi.

Bozkurt işaretinin de ülkücülere ve Milliyetçi Hareket Partisine ait olduğunu belirten Akçay, şöyle konuştu: