MHP Grup Başkanvekili Usta: Arakan'lı Müslümanlara hükümetin vereceği desteği olumlu buluyoruz

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada MHP İl Başkanı Taner Tekin ve partililerle bayramlaşan Usta, Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Arakan'da, insanlara sadece Müslüman olduğu için ciddi zulüm yapıldığına işaret eden Usta, tüm Müslüman aleminin buradaki kardeşlerine dua ettiğini aktardı.

Usta, Budistlerin burada Müslümanlara kıyım yaptığını vurgulayarak, "Bunu buradan şiddetle eleştiriyoruz, lanetliyoruz. Birleşmiş Milletler sessiz kalıyor bu zulme. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu anlamda yapmamız gereken işler olabilir. Tahliye konusunda hükümet destek vereceğini açıkladı. Bu son derece olumludur. Zulme sessiz kalmamak lazım, zulme karşı herkesin elden geldiği kadar tepkisini ortaya koyması lazım." diye konuştu.

Arakan'da yaşanan olaylara dünyanın tutumunu da eleştiren Usta, "Dünya zaten bu tür konularda ikiyüzlü. Bunu görmek lazım. Müslüman kanının akmasının dünya açısından bir önemi yok maalesef. Bunlar silahlı falan insanlar değil. Tek suçu Müslüman olmak. Orada Budistlerin Müslümanlara zulmüne bütün dünya sessiz kalıyor. Dünyada bir çifte standart var. BM sessiz kalıyor. Bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Bu tepkiyi uluslararası kuruluşların ortaya koyması lazım." ifadelerini kullandı.

Bayram ziyaretleri kapsamında Bafra ilçesinde de bir dizi ziyarette bulunan Usta, Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in Çetinkaya Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Usta, şehit Sezer'in annesi Emine ve babası Hasan Sezer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.