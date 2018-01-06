MHP Grup Başkanvekili Usta: Devlet hem içeride hem dışarıda terörle aslan gibi mücadele ediyor

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Bafra ve Alaçam ilçelerinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Usta, partisinin meselesinin ülke ve millet olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin menfaatleri için mücadele etmekten asla çekinmeyeceğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Artık insanlar da politikamızın ne kadar doğru olduğunu anlamaya başladı, 'önce bayrağım sonra milletim' politikasına destek verdiğimizi de anladı. Kendi içimizde arkadaşlarda bile kendimize öz eleştiri anlamında 'acaba fazla mı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaklaşıyoruz,' tarzında yapılan eleştiriler oldu. Bizim genel başkanımız dedi ki 'bakın hedef Türkiye, hedef sadece Tayyip Erdoğan ya da AK Parti değil' dedi. NATO olayını hatırlayın NATO olayında düşman olarak neyi koydular Tayyip Erdoğan’la bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini aynı anda koydular orada bir hata yaptılar. O hata bile bize onların gerçek yüzlerini gösterdi. Oradaki mesaj sadece hükümet ya da Tayyip Erdoğan değil, onların dertleri ve sorunları Türkiye’nin tamamıyla."

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirten Usta, "Devlet hem içeride hem dışarıda terörle aslan gibi mücadele ediyor. Bu devletin polisi de askeri de bu devlet için mücadele ediyor ve biz de bunun sonuna kadar arkasındayız. Biz de iktidar olsak bu kadar mücadele ederdik. Çözüm süreci olarak adlandırılan sürece MHP çok sert şekilde muhalefet etti. Biz dedik ki teröristle müzakere yapılmaz, teröristle mücadele yapılır, terörün anladığı dil farklıdır, teröristle masaya oturursan bu ülke işgale gider, bu ülke dağılır parçalanır, bu süreçte bizim bakış açımız buydu. O süreçte, o süreci çok iyi okuyan bir siyasi parti olduk ve maalesef ki en sonunda biz haklı çıktık." ifadelerini kullandı.