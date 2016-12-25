Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Grup Başkanvekili Usta: Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 'Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Usta, beraberindeki partililerle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Vezirköprü'deki ailesini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Usta, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Usta, teröre karşı verilen mücadeleye destek olduklarını belirterek, "Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

Usta, daha sonra, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile yine İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsünün geçtiği sırada teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Veysel İğci'yi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Usta'ya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata ve partililer eşlik etti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünyaca Ünlü İngiliz Şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü İngiliz Şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

İşte El Bab'a yerleştirilmiş olan patlayıcıların görüntüleri

İşte El Bab'a yerleştirilmiş olan patlayıcıların görüntüleri

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA