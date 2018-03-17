MHP: Kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmedik
MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek 'Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz' dedi.
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