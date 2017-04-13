MHP Kurucular Kurulu'ndan sürpriz karar!

Kurul üyeleri Naci Meriç, Mehmet Zeybek, Kemal İnandı ve Niyazi Ahıska imzasıyla 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bu referandumun, ‘Evet’ ile sonuçlanmasının devletimiz ve milletimizin istiklali, istikbali ve Allah’ın yardımıyla bekası için hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu referandumda MHP yönetiminin başından beri yürüttüğü siyaseti sonuna kadar destekliyoruz” denildi.

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, “9 ışık” ve “Temel Görüşler” isimli kitaplarındaki, “Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu uyguladı. Bu, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine “Evet” demenin, Türkeş’in ruhunu şad etme, bir nebze de olsa hakkını ödeme fırsatı sunacağı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HAYIRCI"LARA KINAMA

“Başbuğumuzun davasına, görüşlerine aykırı durdukları halde, MHP’li görüntüsüyle ‘Hayır’ propagandası yapanları kınıyoruz. Başbuğumuzun ahlakı ile devam ederek, devletimizin en hayati dönemlerinde hassasiyet gösteren MHP yönetimini, bu kritik dönemde de gösterdiği feraset ve gayretten dolayı kutluyor, Cenab-ı Hakk’ın kendilerine daha uzun yıllar devlet ve milletimize hizmet imkanı vermesini diliyoruz.”