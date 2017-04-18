MHP Lideri Bahçeli: CHP, 16 Nisan'da baltayı taşa vurmuştur
MHP Lideri Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'Komplo çalışması yapanlar 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır. 16 Nisan'da Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır. CHP, 16 Nisan'da baltayı taşa vurmuştur' dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
16 NİSAN'IN KAZANAN VE KAYBEDENLERİ
16 Nisan'da milli iradenin üstüne gerilen sis perdesi yırtılıp atılmıştır. 16 Nisan'da destan yazan Türk Milletiyle gurur duyuyorum.
16 Nisan'da kazanan devlet ve millet olmuştur. Kaybedenler oldukça kalabalık, karışık ve karmaşıktır. FETÖ yerle bir olmuştur. PKK hapı yutmuş, sonu gözükmüştür. DHKP/c darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.
Türk düşmanlığı yapan Haçlı artıkları hepten duvara toslamışlardır. 16 Nisan milli direniştir. Bunu kabullenmek ahlâken mecburiyettir. Bu zaferi lekelemeye, yıpratmaya kalkışanlar ise maşeri vicdanda ebediyyen mahkum olacaktır.
16 NİSAN'I HAZMEDEMEYENLER KARANLIK ÇEVRELERDİR
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletten onay almıştır. 16 Nisan'da partiler oylanmamış, yalnızca anayasa değişikliğiyle ilgili milletimizin görüşlerine müracaat edilmiştir. Yapılan demokratik sürecin ikmalidir. Bir kaşık suda fırtına koparıp, 16 Nisan'ı hazmedemeyenler iyi niyetten mahrum olan karanlık çevrelerdir. Halk oylamasında yüzde 50 artı 1'e ulaşan taraf meşrudur.
KİŞİLİKSİZ PROVOKATÖRLER MHP'Yİ HEDEF ALMIŞLARDIR
Yerli ve yabancı odaklar 16 Nisan'ı karalamak için son kozlarını oynamaktadır. Huzur, emniyet ve sükunet içinde yapılan halkoylamasına gölge düşürmek için bildik ve tanıdık simalar kargaşaya yatırımla meşguldür. Kurdukları tuzaklara takıldıklarından haberleri yoktur. 16 nisan'da çıkan sonuca tahammülsüzlük neden= Kaos lobisi ar damarı çatlamışçasına devam ediyor. 16 Nisan akşamı kişiliksiz, provokatörler tipler MHP'yi hedef almıştır. Hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışmıştır. Utanmasalar, fren tutmasalar 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardır.
BU VE BENZERİ GAZETECİLERİN ZEKALARI KURUMUŞTUR
MHP üzerinde spekülasyon yapacak cüret ve yetkiyi nereden aldılar. Milliyet Gazetesi'nde köşesi bulunan bir ezik şöyle yazmış: Referandumun kaybedeni MHP. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu her yerde hayır oyu çıktı. MHP tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi. MHP'yi zor günler bekliyor. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz! Kafa var almıyor sanırsınız ki bidon! Bir başkası çıkmış bundan sonra bölünmüş, parçalanmış bir MHP olacak diye yazıyor. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş, ya da zihinleri bulanmış ya da iradeleri körleşmiştir.
BU KOKUŞMUŞLARIN GÖZÜ PENSİLVANYA'DA EDERLERİ DE 1 DOLAR'DIR
YSK bir mekanizma bulmalı ve sandıklarda hangi partilinin hangi oyu verdiği ölçülmelidir. Türkiye'nin diriliş ve toparlanışına katlamayanları hesap eden yoktur. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize, yanak yanağa ise MHP'ye en çok saldıran alçaklar onlardır. Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseye aldatmamalıdır. Bu kokuşmuşların hala gözleri Pensilvanya'da ederleri de 1 dolardır.
İPLERİNİ TUTAN EFENDİLERİ DE AYNI AKIBETE MAHKUM OLACAKTIR
Bunlar evet kararının sandıktan çıkmasından dolayı kudurmuşlar, kuyruklarını kıstırmışlar, kalan son nefesiyle MHP'yi taşa tutmuşlardır. Ne var ki attıkları taşlar ters dönecek, kafalarına inecektir. Aziz dava arkadaşlarımın büyük çoğunluğu Türkiye için evet demiştir. PKK için hayır sırasına giren hainler, Pensilvanya'yla kolkola girenler, yeminli Türkiye karşıtları bunu anlayamaz. Bu korkak işbirlikçilerin rahatsızlıkları, büyüyen milli birlik vurgusudur. Tavsiyem rahatsız olmaya devam etsinler. Çünkü tedavisi olmayan hasetlik hastalığıyla eninde sonunda rezil rüsva olmaktan kurtulamayacaklardır. İplerini tutan efendiler de aynı akıbete mecbur ve mahkum olacaklardır.
PORTAKALDAN SÜTÇÜSÜNE KADAR TEHLİKELİ İMADA BULUNMUŞLARDIR
Batı anlaşılan hız kesmeyecektir. Ancak Türk Milleti oynanan oyunun farkındadır. Bir başka tartışma da YSK'nın hedef alarak tırmandırılmalıdır. Oy pusulaların arkasını veya zarflarını mühürlemeden hazırladıklarıyla ilgili iddialara cevap vermiştir. Seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle geçerli sayılmasına karar verildiği açık ve anlaşılabilir bir üslupla milletimizle paylaşılmıştır. CHP'nin 16 Nisan'ı sabote etmeye çalışması müflis bir tavırdır. Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır. Televizyonun bir kanalında gevezelik yapan portakalından sütçüsüne kadar çok tehlikeli imada bulunmuşlardır. Demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affedilmez. Kabul etseler de etmeseler de milletimiz 16 Nisan'da damgayı vurmuş evet demiştir. Böylesine siyasi nevruz gününü ilan etmiştir.
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