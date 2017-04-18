MHP Lideri Bahçeli: CHP, 16 Nisan'da baltayı taşa vurmuştur

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

16 NİSAN'IN KAZANAN VE KAYBEDENLERİ

16 Nisan'da milli iradenin üstüne gerilen sis perdesi yırtılıp atılmıştır. 16 Nisan'da destan yazan Türk Milletiyle gurur duyuyorum.

16 Nisan'da kazanan devlet ve millet olmuştur. Kaybedenler oldukça kalabalık, karışık ve karmaşıktır. FETÖ yerle bir olmuştur. PKK hapı yutmuş, sonu gözükmüştür. DHKP/c darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

Türk düşmanlığı yapan Haçlı artıkları hepten duvara toslamışlardır. 16 Nisan milli direniştir. Bunu kabullenmek ahlâken mecburiyettir. Bu zaferi lekelemeye, yıpratmaya kalkışanlar ise maşeri vicdanda ebediyyen mahkum olacaktır.

16 NİSAN'I HAZMEDEMEYENLER KARANLIK ÇEVRELERDİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletten onay almıştır. 16 Nisan'da partiler oylanmamış, yalnızca anayasa değişikliğiyle ilgili milletimizin görüşlerine müracaat edilmiştir. Yapılan demokratik sürecin ikmalidir. Bir kaşık suda fırtına koparıp, 16 Nisan'ı hazmedemeyenler iyi niyetten mahrum olan karanlık çevrelerdir. Halk oylamasında yüzde 50 artı 1'e ulaşan taraf meşrudur.

KİŞİLİKSİZ PROVOKATÖRLER MHP'Yİ HEDEF ALMIŞLARDIR

Yerli ve yabancı odaklar 16 Nisan'ı karalamak için son kozlarını oynamaktadır. Huzur, emniyet ve sükunet içinde yapılan halkoylamasına gölge düşürmek için bildik ve tanıdık simalar kargaşaya yatırımla meşguldür. Kurdukları tuzaklara takıldıklarından haberleri yoktur. 16 nisan'da çıkan sonuca tahammülsüzlük neden= Kaos lobisi ar damarı çatlamışçasına devam ediyor. 16 Nisan akşamı kişiliksiz, provokatörler tipler MHP'yi hedef almıştır. Hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışmıştır. Utanmasalar, fren tutmasalar 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardır.

BU VE BENZERİ GAZETECİLERİN ZEKALARI KURUMUŞTUR

MHP üzerinde spekülasyon yapacak cüret ve yetkiyi nereden aldılar. Milliyet Gazetesi'nde köşesi bulunan bir ezik şöyle yazmış: Referandumun kaybedeni MHP. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu her yerde hayır oyu çıktı. MHP tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi. MHP'yi zor günler bekliyor. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz! Kafa var almıyor sanırsınız ki bidon! Bir başkası çıkmış bundan sonra bölünmüş, parçalanmış bir MHP olacak diye yazıyor. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş, ya da zihinleri bulanmış ya da iradeleri körleşmiştir.

BU KOKUŞMUŞLARIN GÖZÜ PENSİLVANYA'DA EDERLERİ DE 1 DOLAR'DIR

YSK bir mekanizma bulmalı ve sandıklarda hangi partilinin hangi oyu verdiği ölçülmelidir. Türkiye'nin diriliş ve toparlanışına katlamayanları hesap eden yoktur. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize, yanak yanağa ise MHP'ye en çok saldıran alçaklar onlardır. Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseye aldatmamalıdır. Bu kokuşmuşların hala gözleri Pensilvanya'da ederleri de 1 dolardır.