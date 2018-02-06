MHP Lideri Bahçeli: Gerekirse ben de Bozkurt gibi ön safta Afrin’e giderim

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'na katılan bazı askerlerin bozkurt işareti yapmalarıyla ilgili eleştirilere sert yanıt veren Bahçeli, "Kızılelma’yı duyunca yüzü asılanlar, korkuya kapılanlar, eli ayağına dolaşanlar, fren tutmayıp şirk diye yaftalayanlar ne bu vatana ne de bu millete en ufak hayrı dokunmayan, bilakis ve bilahare kast etmek için pusuya yatmış olan omurgasızlardır. Kızılelma ülküdür, ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması imkansızdır. Kızılelma ülküdür, ilkesi ve inancı çürük olanların kavraması ihtimal dışıdır. Zeytin Dalı Harekatı boyunca kahraman askerlerimizin askeri sevkiyat esnasında doğal bir iradeyle yaptıkları Bozkurt işareti yazılı ve görsel medyada yansımış ve birilerinin de uykularını kaçırmış. Bazı askeri ve siyasi kesimlerin Bozkurt işaretinden rahatsızlıkları kronik hastalık noktasına kadar çıkmıştır. Bozkurt işareti yiğitleri gazetede okuyup, televizyonda görünce felç geçiren, adeta komaya giren askeri ve siyasi malum kesimler neden korkmuşlardır? Niye bu kadar ürkmüşlerdir? Şayet vatan ve millet müdafaasına Bozkurt işareti yapan kahramanlardan başka gidecek varsa buyursun gitsin, ellerini tutan yok, önlerine geçen yok. Şehadete gönüllü olarak kucak açan var idiyse, beklemesin, durmasın, sınır ötesine koşsun. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı görmüş boğa gibi köpürenler sözüm sizedir; hadi teröristlerin üzerine korkusuzca gidin de görelim, size bile alkış tutalım" açıklamasını yaptı.

AK Partili eski milletvekili İbrahim Korkmaz’ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Bahçeli, "Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirin karalaması çok yeniyken, bir başka densiz ve bereketsiz eski milletvekili Bozkurt işaretinin İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir. Bozkurt işaretinin İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu söylemek için Haçlı beşiğinde sallanmak, küfrün eteğinden tutmak, Türk düşmanlarından ilik ve irade nakli yapmak yeterli olacaktır. Bugün yükselen milli duygu ve ittifak hukukunu kırmak için seferber olanlar, şunu unutmasınlar ki, Bozkurt asırlar boyunca Türk milletinin bağımsızlık umudu, zorlu anlarında uzakları yakın eden ufuk çizgisi, karanlık aydınlatan meşalesi olmuştur. Bilinsin ki; Zeytin Dalı Harekatı'na Bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak, fedakarlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce Bozkurt hazır beklemektedir. Eğer yeri gelirse ben de bir Bozkurt gibi, en ön safta Afrin'e gider, gerekirse ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür" ifadelerini kullandı.