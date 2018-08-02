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MHP Lideri Bahçeli'den ABD'ye tepki: Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız yalnız değil

MHP lideri Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir' dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"ABD'nin sözde yaptırım kararlarına aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir."

"ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir" 

"Papaz isteyen, papaz vermeye de hazır olmalıdır"

"ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır" 

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