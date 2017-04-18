MHP lideri Bahçeli'den başsağlığı mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 12 şehidimizin olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla başsağlığı dileklerinde bulundu.
Akşam saatlerinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yola tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan bir askerimiz için de başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu;
Bugün Tunceli’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 Nisan 2017
Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 Nisan 2017
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 Nisan 2017
Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 Nisan 2017
Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 Nisan 2017
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