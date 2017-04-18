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MHP lideri Bahçeli'den başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 12 şehidimizin olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla başsağlığı dileklerinde bulundu.

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Akşam saatlerinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yola tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan bir askerimiz için de başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu;

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