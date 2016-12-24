MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye Anayasa tokadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

CHP LİDERİ'NE ANAYASA TEPKİSİ: KILIÇDAROĞLU 'ÇARKÇIBAŞI' ÜNVANINI KİMSEYE VERMEYE NİYETLİ GÖRÜNMEMEKTEDİR

Anayasa değişiklik teklifine yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt veren MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu: "Tartışılan rejim değildir, olamayacaktır. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP bundan niye korkuyor? Neden kaçıyor? Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk 4 maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi akla, hangi bilgiyle izah ediyor? İlk 4 maddenin değiştirileceğini geçmişte fütursuzca söyleyen Kılıçdaroğlu, bize ne anlatmaya çalışıyor? MHP olarak devletin çöküş sürecin olduğunu görüyoruz. Geleceği yeniden planlamak, devleti hukuki tamiratla ayağa kaldırmak varken, akılsızlığa niye kurban gidelim? Aziz millete hazırlığı yapılan anayasal düzenlemeyle ilgili fikrini sormanın neresi hatalıdır? Adana'da FETÖ'cüleri övüp, kalabalıklara alkışlatan CHP mi rejimin bekçisidir? Bu CHP değil midir 2007'deki 367 garabetinin mimarı? Bu CHP değil midir, TBMM'de cumhurbaşkanı seçtirmemenin faili? Hakkari'ye gidip, özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzsüzce söyleyebiliyor. Derlerdi de inanmazdık, meğer doğruymuş. Sayın Kılıçdaroğlu, sabah akşam başka. Pot üstüne pot kırarken, 'çarkçıbaşı' ünvanını kimseye vermeye niyetli de görünmemektedir"