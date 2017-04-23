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MHP Lideri Devlet Bahçeli: 16 Nisan ile 1920 ruhu perçinlenmiştir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de konuştu. Bahçeli, '15 Temmuz'da olduğu gibi Meclis zalime, haine, istila heveslisi canilere meydan okumuştur. 16 Nisan ile 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir' dedi.

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