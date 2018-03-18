MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel kuşatmaya alınmıştı, sorumluluktan kaçamazdık

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Teşkil edilen kurultay divanının değerli başkan ve üyeleri, dost ve kardeş ülkelerin saygın temsilciler, teşrif eden saygıdeğer misafirler, fedakar ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, medyamızın değerli mensupları hepinizi selamlıyorum.

Gönülleri birleşenler selam sizlere. Gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesinde hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa selam olsun. Millet ve memleket sevdalılarına selam olsun. Emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara selam olsun. Söz ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak, feraset kalelerine selam olsun.

KURULTAY'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor. Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik ediyor.

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı.

Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.

Salonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çaldı.

Tek liste ile gidilmesi planlanıyor

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.

Divan Başkanlığına Semih Yalçın seçildi

Kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salona gelmesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, kurultayın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Divan Başkanlığı için seçim yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi.

MHP kurultaylarında şimdiye kadar farklı isimler divan başkanlığı yaparken, Semih Yalçın bu görevi ikinci kez üstlendi.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua okundu.