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MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultayı tamamlandı

MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultayı tamamlandı. Yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli, teşekkür konuşması yapıyor.

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MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultayı tamamlandı. Yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin teşekkür konuşmasından satır başları:

Sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum. Milli bekamız tehlikededir, milli güvenliğimiz tehdit altındadır. Terör saldırıları hız kazanmıştır. İhanet pusuda, melanet ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan kuşatılan her cephede Türkiye çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir.

Milliyetçi, ülkücü hareket buradan uyarmaktadır. Herkes çok iyi bilsin ki bu kutsal vatan sahipsiz değildir. Şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Milliyetçi hareket ebedi vatan nöbetindedir.

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