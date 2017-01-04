MHP'de Atilla Kaya genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti

MHP İstanbul milletvekili Atilla Kaya MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti.

ATİLLA KAYA KİMDİR?

15 Ağustos 1957 senesinde dünyaya gelen Atila Kaya aslen Karslıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı'lığını yapmıştır.2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3.Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

1980'de sol görüşlü müteahhit Mithat Koçulu'yu bıçaklayarak öldürmüştür. Mahkeme tarafından adam öldürmekten hüküm giymemiş defalarca karara itiraz etmiş hüküm bozulmuş ve davası sonuçlanamadan af çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Anayasa teklifine hem Meclis'te hem de referandum da "evet" diyeceğini açıklamıştı.

BAHÇELİ: BİR TEK 'EVET' OYUM VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dünkü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının MHP içindeki anayasa eleştirileriyle ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

Normaldir. Milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de sizin aracılığınızla öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde anayasa değişikliklerinin gündeme geleceğini söylüyor. Tabii siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim, Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen, Genel Kurul’a geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek ‘Evet’ oyum vardır. Onu da vereceğim. ‘Evet’ oyunu referandumda da tekrarlayacağım.