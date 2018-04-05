MHP'de seçimlere yönelik 'seçim stratejisi' hazırlanacak

Başkanlık Divanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, 2 saat süren toplantıda, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı ve doğumunun 100. yıl dönümü etkinlikleri ile 12. Olağan Büyük Kurultay'ın başarılı ve görkemli bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulunun toplandığı ve Başkanlık Divanının oluşturulduğu anımsatıldı.

"Seçim stratejisi"

İç ve dış politika konuları ile sosyo ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda, gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yapılarak, buna yönelik "seçim stratejisi" hazırlanması kararı alındı.