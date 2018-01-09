MHP’den aday yok Erdoğan’a destek var

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları söyledi…

- 2018 HAREKETLİ OLACAK: 2018 yılı siyaseten çok hareketli olacaktır. Partilerin büyük kurultay süreci bu yıl içinde olacak. Kurultay sonuçlarının netleşmesinden sonra Türkiye’nin siyasi gündemi olan üç konu üzerinde faaliyetlerini sürdürecekler. Bunlardan biri 30 Mart 2019’daki yerel yönetimler seçimi, diğerleri de 3 Kasım 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve eş zamanlı gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçimleri olacaktır.

- GÖRÜŞME OLMADI: (AK PARTİ-MHP ittifakı) MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür.

- YASAL OLMALI: 1991’de Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifak yaptı. Seçime Refah Partisi adıyla girildiği için sonuçları bu partiye yazıldı. İttifakın ardından partilerin oy oranları belli olmadığı için hazine yardımından mahrum kaldık. Bu tecrübeyi yaşayan biri olarak MHP bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Çıkartılacak uyum yasalarına bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddeler konulmalı.

- BARAJ SORUNU YOK: (Seçim barajına ilişkin sorunun yinelenmesi üzerine) MHP’nin baraj diye bir sorunu yoktur. Ancak her türlü tartışmadan sıyrılmak için yüzde 12 olsun. Evet başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız.

- BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ: Bu sürecin anayasal desteklerini ve halk oyu desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. Çok net ifade ediyorum. Buradaki cümlem şudur, MHP cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP’nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla, hareketle anayasada ve halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz, bütün kurum ve kurallarıyla uygulamasına öncülük ve önderlik yapan partiyle beraber sonuç almanın Türkiye’nin hayrına olacağı inancındayız. Bunun manası şudur, daha net olarak ifade ediyorum, herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konur, ‘Ben böyle bir yola girmek istemiyorum’ derse o kendisinin bileceği iştir ama 7 Ağustos’ta başlatılan bir ruha MHP sadıktır.

- CUMHUR İTTİFAKI: Eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlama tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa o zaman 2019’da MHP, cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. Eğer cumhur ittifakında büyük bir birlik, yani anayasa değişikliğinde veya halkoylamasındaki birliğin devam etmesi gözüküyor ise o zaman cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu ittifak olur.

- İTTİFAK OLURSA İTTİFAKLA…: Benim aklım hep Türkiye’dedir. Onun için söylüyorum, MHP’nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir.

- HÜKÜMETE DESTEK: MHP terörle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadelenin sürdürülmesi için iktidara tam destek vermektedir. Terörün kökü kazınmalıdır. İç ve dış unsurları tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

- ABD GÜLEN’İ İADE ETMELİ: Amerika eğer dost ve müttefik bir ülke olarak Türkiye ile birlikte değerlendirmeler yapmayı tercih ediyorsa 15 Temmuz felaketini anlayıp, görüp, Türkiye’nin davetine de cevap vermek suretiyle Pensilvanya’yı Türkiye’ye göndermeli ve Türk yargısının önüne çıkarılmalıdır.

- TALEBİMİZ YOK: MHP’nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında talebi olmaz, talebi yapanlara karşı da çok sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür.

- ERKEN SEÇİM OLMAZ: Erken seçim doğru olmaz. İran karışıyor, Suriye şu, Türkiye bu. Böyle bir ortamda kim, hangi erken seçimi

düşünüyor, onun da tartışılması lazım.

- GÜL DOLDURUŞA GELMESİN: (11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019 seçimlerinde aday olabileceği iddiaları) Abdullah Gül Bey’in böyle bir süreçte ‘Ben adayım’ diye ortaya çıkması hiç izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır.

- HEAVY METALCİ: Ükücülerin kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle (bozkurt işareti) işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle (heavy metal) olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz.

- SMOKİN GİYİN: (Tek tip kıyafet) Büyük bazı davetiyelerde olur ya üzerinde yazar, siyah smokin giyin. Mahkumların alayı da smokin giyip gelecek hali yok herhalde.