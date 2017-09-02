MHP'den AK Parti'ye Kurban Bayramı ziyereti

AK Parti’de partiler arası bayramlaşma başladı. AK Parti'li heyette yer alan Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, “Kendilerini genel merkezimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz, keyifliyiz. Bayramınız mübarek olsun. Sizinle beraber İslam aleminin bayramını kutlar inşallah nice bayramlara huzur içinde, birlikte, kardeşçe, el ele, sıkıntısız şekilde erişmeyi Allah nasip eylesin” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günay ise “AK Parti ve Türk milletinin, Türk-İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah her günümüz bayram tadında olur, birlik ve beraberliğimize vesile olan bugünler daha iyi bir şekilde idrak etmemize vesile olur. Cenabı Allah'tan Türk milletine, İslam alemine yardımcı olmasını, içinde bulunduğumuz bu ortamdan çıkabilmek için bayramın vesile olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hüda-Par’ın vurgusu Arakan, OHAL ve FETÖ oldu

Hüda-Par Genel Sekreteri Şehzade Demir konuşmasında, Arakan’da yaşanan vahşet ve zulmü şiddetle kınadıklarını belirterek, bu noktada Türkiye’ye düşen ciddi sorumlulukların olduğunu söyledi. Demir, girişimlerin sonuç verecek şekilde devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, BM ve İslam ülkeleri nezdinden olsun somut neticelerin olması gerektiğini ifade etti. Türkiye’ye ciddi sorumlulukların düştüğünü anlatan Demir, iç politikada da ağır bir imtihandan geçildiği ve bir darbenin aşıldığını dile getirdi. Demir, OHAL’in terörün alt edilmesi açısından zorunlu olduğunu belirterek, “Sürecin uzaması demek, sıkıntıların ve hak ihlallerinin de beraberinde doğurduğu bir sürece de dönüşebiliyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

AK Parti'li Karacan, Arakan’da yaşananlara dikkati çekerek, “Tüm dünya Arakan’da yapılan bu zulme gözlerini yumuyorlar. Daha sonra da o gözlerini yuman, kulaklarını tıkayanlar sanki oraya barış güvercini getiriyorlarmış gibi oraya musallat olup bir şekilde orayı sömürmeye başlıyorlar. Türkiye her zaman Müslümanlarla ilgili hassasiyetini göstermiştir. Bu sadece Türkiye’nin tek başına değil, tüm ülkelerin hep beraber bu zulme dur demesi lazım. Buradan Müslüman ülkelere sesleniyorum, lütfen Arakan’daki bu zulme sizler de dur deyin” diye konuştu.

15 Temmuz’da yaşanan süreçte zor günlerin geçtiğini anlatan Karacan, “Hain FETÖ’cüler belli kısa bir dönemde tabii ki temizlenmez. Tabii ki bunun OHAL süreci var. Bunlarla ilgili gerekli KHK’lar çıkıyor. Bizler zamanı geldiğinde OHAL ile ilgili konularda ‘dur’ denir” şeklinde konuştu.