MHP'den Akşener oluşumuna zehir zemberek sözler: Yancı artıklar

DYP ANAP GİBİ PARTİLERLE NASIL OLDUYSA BUNLARLA DA ÖYLE OLACAK

"Dava partilerinden ayrılanların davaya bağlılıkları ve güvenilirlikleri daima sorgulanmakta, çoğunlukla ihanet ölçüsünde değerlendirilmektedir" ifadesini kullanan Yalçın, yeni oluşumla ilgili "DYP ve ANAP gibi partilerde Türk milliyetçiliği ne kadar mesafe aldıysa bunlar da o kadar yol alacaktır" dedi.

FETÖ ADALETE İNANCI AZALTTI

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ'nün devletin en hayati kurumlarına olan güveni zedelediğini, adalete olan inanç ve yargıya itimadı zayıflattığını, Türk devlet geleneğine ve demokrasiye en büyük hasarı verdiğini belirtti.

İLKESİZLİK TAVAN YAPTI

FETÖ'nün manipülasyonlarından dolayı temel müesseseler arasında en büyük zararı siyaset kurumunun gördüğünü ifade eden Yalçın, FETÖ'cü teröristlerin siyaseti aşındırması yüzünden politika kulvarında ilkesizliğin tavan yaptığını vurguladı.

AKŞENER'E SERT GÖNDERME

"BAZI EHLİYETSİZ LİYAKATSİZLER..."

Bazı ehliyetsiz ve liyakatsizlerin, 15 Temmuz öncesinde "Ben başbakan olacağım", "Ben genel başkan olacağım" hezeyanlarıyla sokağa fırladığı bir dönemin yaşandığını anımsatan Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimine değindi.

"YANCI ARTIKLAR"

Yancıların başını, MHP'den ayıklananlarla partimizle alakası kalmamış birtakım siyasi atıklar çekmektedir. Bunlar, genellikle ana muhalefet partisi CHP'nin yancılığına soyunmuşlardır. Yancılığı iyi yaptıkları için olsa gerek, bunların destekçileri de ekseriyetle CHP tabanından gelmektedir."

Kaynak: SABAH