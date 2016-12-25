MHP’den Hükümete tam destek
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz.” dedi.
Samsun’da şehit yakını ziyaretinde bulunan Usta, “Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.” ifadesini kullandı. Usta, ayrıca Beşiktaş’taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile Vezneciler’de terörist saldırıda yaralanan Polis Veysel İğci’yi ziyaret etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.