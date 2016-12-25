Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP’den Hükümete tam destek

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz.” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun’da şehit yakını ziyaretinde bulunan  Usta,  “Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.” ifadesini kullandı. Usta, ayrıca Beşiktaş’taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile Vezneciler’de terörist saldırıda yaralanan Polis Veysel İğci’yi ziyaret etti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

iPhone'u alüminyuma attılar

iPhone'u alüminyuma attılar

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA