MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması: Oyunu bozduk, bu iş ilk turda biter

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın 24 TV'de Melik Yiğitel'in konuğu oldu, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur ittifakına ilişkin detayları paylaşan Yalçın, CHP ve HDP arasında bir ayrım görmediğini CHP içinde HDP görünümlü vekillerin olduğunu ve iki partinin de bir ittifak kurması gerektiğini vurguladı. Kurulacak ittifak için de çarpıcı bir isim önerisinde bulunan Yalçın MHP'nin baraj sorununun olmadığını vurguladı, MHP'nin ittifak hamlesi ile CHP'nin sinsi oyununu bozduğunu kaydetti.



Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:



İSİM İKİ PARTİNİN ORTAK KARARIDIR



AK Parti ve MHP ortak bir süreç yürütüyor. İsim iki partinin ortak kararıdır. Sağlam temeller ve sağlam zihniyetler üzerine oturmuş bir hükümet sisteminden bahsediyoruz. Onu geçcenlerde Antalya'da yapılan toplantıda Sayın Genel Başkanım izah etti. Bu dedi Meclis ve bir de Cumhurbaşkanlığı var. Meclis 600 vekilden oluşacak bunu aya benzetiyorum. Güçlü bir halk desteği ile oluşacak bir parlamento. Cumhurbaşkanlığı forsuna yıldıza benzetti ay ve yıldız bir araya gelecek. Bunu da ana muhalefettekiler yanlış anladılar. İki sağlam temel üzerine yeni sistemi oluşturmaya çalışıyoruz.



CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?



Her iki parti bir araya gelmek sureti ile ülke geleceğini inşa etme sürecini başlattığından bu yana geleceğin kurucu iradesi içerisinde yer aldılar. Sabah Sayın Cumhurbaşkanı da bu hususu açıklamış. Arzu ederlerse diğer partiler de dahil olabilir. Süreci bu iki siyasi parti götürdü. Seçim pusulasında iki parti yan yana olacak. BBP ya da SP arzu ederse milli mutabakata katılabilirler. Cumhur ittifakının iki önemli ayağı var iki önemli sütun. Biri parlamento biri Cumhurbaşkanlığı. Muhalefet tam tersi yönde izah etmeye çalışıyor.



BARAJ SORUNUMUZ YOK, MHP YÜZDE 10'U AŞIYOR



MHP'nin barajı aşamadığı hükmü neye dayanarak söylüyor. MHP'nin oyu yüzde 10'un üzerinde olduğunu net olarak söylüyorum. İddiası olmayanlar siyaset üretemediği için MHP'ye veya diğerlerini eleştirmekle her şeye hayır demekle siyaset yapmaya çalıştıklarını zannediyorlar. Ne MHP AK Partilileşiyor ne de AK Parti MHP'leşiyor. Biz sabırla her gün çıkacağız bunları insanlara anlatacağız. Filigran geliyor mühür kalkıyor diye telaşa düşmüşler. Bu ülkede filigranın gelmesi modernliğin ifadesidir.



Vatandaş tek oyla Türkiye'nin yöneticisini her şeyini seçiyordu şimdi hepsini ayrı ayrı seçiyor. Ne kadar alternatifli bir yetki. Sizce doğru olan da bu değil mi?



CHP NİYE MHP'YE KIZGIN



Özellikle son iki yıldan bu yana siyaset üretemiyor. Mesela son kongrede CHP dağılmaya yüz tutmuş bir parti durumunda. Bizim bu süreç içerisinde ürettiğimiz öncü rol zannediyorum siyasi kıskançlığa neden oluyor. Biz her şeyi milletin önünde yapıyoruz pazarlık da yapmıyoruz. Çok net çok açığız. Bunu yaparken de aziz milletimize neden yaptığımızı söylüyor ve kendilerinden destek beklediğimizi söylüyoruz. Bu desteğin karşılığını da 3 kasımda göreceğiz.



MHP OYUNU BOZDU, BİRİNCİ TURDA BU İŞ BİTER



CHP'nin oyun umudu vardı, MHP bu oyunu bozdu. Oyun bozuldu birinci turda bu iş biter çünkü. Bunlar aslında CHP'yi çıldırtıyor.



CHP VE HDP AYNI İTTİFAK YAPMALILAR



Bize göre HDP ile CHP birbirine çok yatkın. CHP'nin içinde HDP görünümlü vekiller var. Bir araya gelip ittifak kurmalarında fayda var diye düşünüyorum. Eğer ittifaklarına isim de arıyorlarsa Darbe ittifakı diyebilirler. Sürekli şu anda darbe davalarını sulandıranlar bunlar. Böyle bir ittifak ile Cumhur ittifakının karşısına çıkabilirler.



ERDOĞAN'IN KARŞISINA ADAY ÇIKABİLİR Mİ?



Şimdiden bunu söylemek zor. Siyaset geliştirmekte mahir olmadıkları için belirli bir sürede bocalayacaklar. İsim kim olur seçenekleri var mı var tabii ki. Kimi ortaya koyarlarsa koysunlar bu ülkede yüzde 65'in üzerinde oy potansiyeli olan Cumhur ittifakını geçme şansları yok.



"KÜRT SEÇMEN OY VERMEZ" İDDİALARI



Başka bir neden bulunamadığında toplumun hassas noktaları kaşınıyor. Fevkalade tehlikeli ve yanlış bir husus. MHP'nin geçmiş lideri ve mevcut liderimizin ağzından Kürt kardeşlerimizle ilgili tek yanlış bir cümle duyamazsınız. İkincisi bizim teşkilatlarımız Güneydoğu'daki ilçe başkanlarımızın yarısı kürt kökenli insanlarımızdı hala orada görev yapıyorlar. Bir diğeri somut bir örnek, biz referandumda aynı yere Evet demedik mi? İşte somut bir örnek demek ki bir arada olabiliyor aynı doğruya yönelebiliyorlar. Kürt kökenli kardeşlerimiz de Cumhur ittifakının yanında yer alacaktır.