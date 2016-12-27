MHP’den vekile ‘Kripto’ sorgusu

Koçdemir’in ABD ziyaretleri başta olmak üzere şüpheli hareketlerini izah edememesi üzerine istifa etmesinin istendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, MHP yönetimi Koçdemir’in 7 Haziran seçimleri öncesinde ABD’ye gittiğini tespit etti. Bu ziyaretle birlikte Koçdemir’in bazı tutum ve davranışlarını şüpheli bulan MHP, vekilin görüşlerine başvurdu. MHP’li üst düzey bir yönetici “kripto vekil” olarak nitelediği Koçdemir için, “Bir yerlerden talimat almış uyuyan hücre olduğu kanaatindeyiz” değerlendirmesi yaptı. Parti yönetiminin; Koçdemir’in ABD ziyareti başta olmak üzere inandırıcı cevaplar vermemesi üzerine istifa etmesini istediği öğrenildi. Koçdemir’in ise buna yanaşmadığı ifade edildi. Koçdemir, MHP ve AK Parti’nin mutabakatla hazırladıkları anayasa değişikliğine yönelik CHP ile aynı üslupta eleştiriler yöneltmesi MHP kulislerinde tepkiyle karşılandı.