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MHP’den vekile ‘Kripto’ sorgusu

MHP üst yönetiminin yaklaşık bir hafta önce Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’i ‘kripto vekil’ olduğu şüphesiyle sorguladığı ortaya çıktı.

  • STAR ANKARA
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Koçdemir’in ABD ziyaretleri başta olmak üzere şüpheli hareketlerini izah edememesi üzerine istifa etmesinin istendiği öğrenildi.  Edinilen bilgiye göre, MHP yönetimi  Koçdemir’in 7 Haziran seçimleri öncesinde ABD’ye gittiğini tespit etti.  Bu ziyaretle birlikte Koçdemir’in bazı tutum ve davranışlarını şüpheli bulan MHP, vekilin görüşlerine başvurdu.  MHP’li üst düzey bir yönetici “kripto vekil” olarak nitelediği Koçdemir için, “Bir yerlerden talimat almış uyuyan hücre olduğu kanaatindeyiz” değerlendirmesi yaptı. Parti yönetiminin; Koçdemir’in ABD ziyareti başta olmak üzere inandırıcı cevaplar vermemesi üzerine istifa etmesini istediği öğrenildi. Koçdemir’in ise buna yanaşmadığı ifade edildi. Koçdemir, MHP ve AK Parti’nin mutabakatla hazırladıkları anayasa değişikliğine yönelik CHP ile aynı üslupta eleştiriler yöneltmesi MHP kulislerinde tepkiyle karşılandı. 

 

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