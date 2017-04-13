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MHP'li Akçay: Kuvvetler ayrılığı artık daha belirgin oluyor

MHP Grup Başkanvekili Akçay, ' Söylenenlerin aksine yasama, yargı ve yürütme erklerinde kuvvetler ayrılığı artık daha belirgin hale geliyor.' dedi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama, yürütme yargı erklerinin söylenenlerin aksine artık daha belirgin şekilde ayrılacağını bildirdi.

Akçay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen "Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler" konulu konferansta anayasa değişikliği maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu 18 madde ile söylenenlerin aksine yasama, yargı, yürütme erklerinde kuvvetler ayrılığı artık daha belirgin hale geliyor. Her kuvvet kendi içinde güçleniyor." diyen Akçay, geçmiş dönem hükümetlerinden örnekler vererek yürütme erkinde yaşanan sorunlara değindi.

Akçay, şunları kaydetti:

"Bakınız, 1937 yılında Hatay meselesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İnönü arasında kriz çıkmış ve Atatürk, İnönü'yü başbakanlıktan azletmiştir. Özal, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Irak'a müdahale etmek isterken ilk karşı çıkan kendisinin başbakan olarak getirdiği Yıldırım Akbulut olmuştur. 1974 yılında Bülent Ecevit, Kıbrıs Harekatı için harekete geçtiğinde dönemin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün karşı çıktığını biliyor muydunuz?"

Bütün cumhurbaşkanı seçimlerinin sorun yaşanarak geçtiğini hatırlatan Akçay, bazı seçimlerde krizlerin dahi yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgiler veren Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anayasa değişikliği MHP'nin eseridir. Bu hükümet sistemine karşı çıkanların belediye seçimlerine de karşı çıkmaları lazım çünkü 3 Kasım 2019'dan sonra halkın önüne aynen belediye seçimlerinde olduğu gibi iki sandık gelecek. Milletimiz, sandığın birinde cumhurbaşkanı adaylarına oy verecek ve yüzde 50'den fazla oy alan cumhurbaşkanı seçilecek. Diğer sandıkta ise halkımız partisine göre meclis üyelerini seçecek."

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